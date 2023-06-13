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НовостиСпорт13 июня 2023 4:28

Пловцы из Удмуртии заняли второе место в Чемпионате России на открытой воде

Они завоевали «серебро» в смешанной эстафете
Алина Гужавина
Соревнования проходили в Ростове-на-Дону. Фото: пресс-служба Центра спортивной подготовки Удмуртии

Соревнования проходили в Ростове-на-Дону. Фото: пресс-служба Центра спортивной подготовки Удмуртии

С 9 по 11 июня в Ростове-на-Дону прошел Чемпионат России на открытой воде. В нем приняла участие и команда из Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки республики в «ВКонтакте».

Соревнования проходили на гребном канале «Дон», где участниками стали более 100 спортсменов со всей страны.

Почетное второе место в смешанной эстафете 4х1250 м заняли наши земляки: Алина Гайфутлинова, Нина Михайлова, Кирилл Долгов и Денис Адеев.

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