«Комсомолка» продолжает собирать заявки на конкурс «Леди в белых халатах»

Три победительницы получат подарочные сертификаты
Фото: Мария Бакланова
Врачи-физиотерапевты, медсестры, фельдшеры и многие другие. Все это про участниц конкурса «Леди в белых халатах» от «Комсомолки». В нашу редакцию поступило уже 22 заявки.
Евгения Коротаева работает медсестрой с 2013 года и нашла свое призвание в стоматологии с 2013 года. Она дарит своим пациентам безупречные улыбки, в силу которых искренне верит. Ведь когда люди улыбаются, значит, они по-настоящему счастливы.
Следующая участница – Ксения Едыгарова, фельдшер скорой помощи в Воткинской республиканской больнице. Она верно служит своей профессии вот уже на протяжении 6 лет.
«Наша профессия очень нужна. <...> Я горжусь нашей службой, ведь мы помогаем людям, спасаем жизни. Скорая медицинская помощь – отрасль медицины, которая находится на страже человеческого здоровья», – рассказывает девушка.
Варвара Кырбыик уверена в том, что в работе главное – помощь и доброе отношение к людям, а звание «медицинский работник» – гордое призвание. Участница работает медсестрой в городской клинической больнице Ижевска уже 15 лет и не собирается менять свою профессию.
Абсолютно каждый медицинский сотрудник важен, этому подтверждение – наши прекрасные дамы в белых халатах. В будни и праздники, днем и ночью они готовы оказать помощь тем, кто в ней нуждается.
А мы напоминаем, что прием заявок на конкурс «Леди в белых халатах» от «Комсомольской правды – Ижевск» продолжается до 18 июня, а потом стартует голосование, в которой наши читатели и пациенты конкурсанток сами определят победителей путем голосования.
Три участницы, которым отдадут наибольшее количество голосов, в награду получат сертификаты:
– 1 место: сертификат на 5000 рублей в сеть салонов тайского SPA SpaSabai (СпаСабай);
– 2 место: сертификат на 3000 рублей в боулинг «Бруклин Боул» в ТРЦ «Петровский»;
– 3 место: сертификат на 2000 рублей в кафе «Золотая маска».
С рассказами других конкурсанток можно познакомиться здесь.
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