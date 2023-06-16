38 грантовых проектов реализуется в Удмуртии

В одной из школ появится музей. Фото: baribar.kz

76 проектов из Удмуртии победили в конкурсе для физических лиц от Росмолодежи, 38 из которых будут реализованы. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Общая сумма выигранных грантов – более 42 млн рублей.

Таким образом, в школе №77 появится музей, посвященный истории образовательного учреждения, а в школьном медиацентре появится современное оборудование.

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