Троллейбусную остановку «Механический завод» в Ижевске временно перенесут

Остановку перенесут в сторону Центра. Фото: пресс-служба МУП «ИжГЭТ»

Остановка «Механический завод» временно будет находиться за перекрестком ул. Восточная и Промышленная. Об этом сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ».

На данном участке проводятся дорожные работы. Временное место остановки будет действовать до конца ремонтных работ.

Просьба пассажирам троллейбусов №2, 4, 6, 10 быть внимательнее.

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