54-летний водитель легковушки скончался в результате ДТП

Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. Фото: пресс-служба ГИБДД Удмуртии

В пятницу, 16 июня, около 16 часов 54-летний водитель «Рено Логан» совершил обгон в запрещенном месте. Он двигался на 14-м км дороги «Ижевск – Аэропорт», Завьяловского района. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Удмуртии.

В момент обгона водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности и в результате ДТП скончался на месте от полученной травмы.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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