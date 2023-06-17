Певец Алексей Воробьев выступит на Дне молодежи в парке им. Кирова в Ижевске

Артист выступит с концертной программой. Фото: vk.com/alexeysparrow

С поздравлением и своей концертной программой на Дне молодежи (12+) выступит певец Алексей Воробьев. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Сам праздник будет проходить в парке им. Кирова 24 июня с 17:00.

«Навстречу знаниям» (12+)

Здесь пройдут беседы с психологом Центра профилактической работы с молодежью, а также будет возможность получить экспресс-консультацию. На этой же зоне можно услышать лекции о финансовой грамотности или принять участие в историческом квизе. Чтобы быть полностью уверенным в своем здоровье, все желающие смогут сдать тест на ВИЧ.

«Навстречу карьере» (12+)

Еще одна тематическая площадка – ярмарка вакансий от предприятий республики. Здесь молодежь узнает о вакансиях, работе мечты и получит консультацию от работодателей.

«Навстречу добру» (12+)

Интерактивные мероприятия проведут и волонтеры-медики и волонтеры Победы вместе с Ресурсным центром в сфере чрезвычайных ситуаций.

«Навстречу спорту» (12+)

На празднике пройдут и спортивные мероприятия. Так, например, вместе с друзьями можно будет сыграть в стритбол 3х3 и с пользой провести время.

«Навстречу Родине» (12+)

Можно будет также написать на празднике «Письмо солдату» также можно будет в рамках одноименной акции. Открытки, созданные ребятами, будут отправлены в зону СВО. Помимо этого появится возможность присоединиться к плетению маскировочных сетей.

«Навстречу креативу» (12+)

На этой площадке выступят танцевальные коллективы, а в фан-зоне пройдет «Битва креаторов». Также в честь объявленного года Молодежи команда стрит-арт-художников распишут стену граффити.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».