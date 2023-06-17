Специалист рассказала, в каком возрасте пора учить детей езде на самокате

Сначала нужно научиться кататься на трехколесном самокате. Фото: kidsbebus.ru

Дети начинают проявлять повышенный интерес к самокатам еще с раннего возраста. Но в каком возрасте им пора начинать учиться на нем кататься? На этот вопрос в разговоре с RT ответила Александра Чихринова, эксперт онлайн-гипермаркета.

Если выбирать самокат для ребенка 2-х или 3-х лет, то стоит учитывать, что их моторные функции только формируются, а значит, им нужна трехколесная модель.

«С трех лет уже можно учить ребенка держать равновесие и кататься на двухколесном самокате. Важно помнить, что активный период формирования осанки идет до восьми лет. Чтобы не произошло искривление позвоночника, при катании на самокате необходимо регулярно менять толчковую ногу. Кроме того, раннее катание на самокате тренирует вестибулярный аппарат», – объяснила эксперт.

Легкий по весу пластиковый самокат с тремя колесами подойдет для тех детей, которые только учатся на нем кататься

Что касается скейтборда, то возраст маленького обладателя должен быть больше 5 лет.

«К этому возрасту опорно-двигательный аппарат можно считать достаточно сформированным для обучения езде на таком транспорте. Ребенку, только начинающему обучение езде на скейтборде, идеально подойдёт модель до семи дюймов в длину с металлической основой и качественной декой из канадского клёна», – добавила она.

Нельзя пренебрегать амуницией при катании на скейтборде и самокате. Обязательно должен быть шлем, налокотники и другая защита.

Руль на самокате необходимо регулировать так, чтобы ребенок четко упирался в него руками, а не ставил их выше своего роста.

«Оптимальную высоту можно рассчитать: измерьте расстояние от стоп до согнутых локтей. К полученному числу прибавьте 5-10 см», — рассказала эксперт.

Чтобы на скейтборде ребенок чувствовал себя уверенно и не потерял равновесие, ширина подвески не должна быть шире самой доски.

«Диаметр колес следует выбирать средний: от 52 до 56 мм. Такие колеса обеспечивают оптимальную манёвренность», – заключила специалист.

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