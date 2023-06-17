240 тысяч рублей похитили мошенники у пенсионера из Удмуртии

Мужчина установил вредоносную программу. Фото: архив редакции

Мошенники с помощью программы удаленного доступа украли у пенсионера 240 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Жертвой обманных действий стал 62-летний житель пос. Ува. Ему звонил неизвестный, который представился сотрудником безопасности банка, и сообщил, что кредитная организация зафиксировала попытку хищения денег с карты.

Пострадавший следовал указаниям мошенника: установил вредоносную программу, с помощью которой мошенник получил доступ к банковскому приложению и списал со счетов все сбережения.

Пенсионер обратился в полицию с заявлением. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета».

Сотрудники проводят комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий и устанавливают личности подозреваемых в преступлении.

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