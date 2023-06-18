Двое жителей Ижевска подозреваются в краже продуктов и алкоголя из супермаркета

Подозреваемые не реагировали на требования сотрудников магазина Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Из супермаркета, находящемся на ул. 9 Января, двое подозреваемых украли продукты и алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

36 и 33-летний мужчины пронесли товар мимо касс, не обращая внимания на требования сотрудников об оплате. Общая сумма ущерба составила более 18 тыс. рублей.

Сотрудники полиции задержали правонарушителей. По их отношению возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору».

Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

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