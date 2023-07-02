9 деревень и село в Удмуртии закроют на карантин из-за птичьего гриппа

Проводится подомовой обход. Фото: архив редакции

В деревне Беляевское Игринского района зарегистрировали очаг птичьего гриппа. В 5-километровую зону карантина попали деревни Сепож, Палым, Итадур, Пуринский, Вукобер, Тупал Пурга, Турел, Тышур, Седойлуд и село Большая Пурга. Об этом сообщает глава района Александр Чирков.

Проводится подомовой обход частных домов для учета птиц.

Напоминаем о симптомах птичьего гриппа у людей:

– температура 38-40 градусов;

– озноб, лихорадка;

– боль в мышцах, горле и голове;

– диарея;

– тошнота и рвота.

При заболевании и падежа птиц необходимо сообщить на горячую линию Главного Управления ветеринарии Удмуртии по телефону 8-800-222-17-16.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».