«Я бы хотела, чтобы это никогда не кончалось»: 8 фото с рок-фестиваля YLЕТАЙ в Удмуртии

Фестиваль собрал множество людей со всей страны. Фото: Александр Ерастов

Сегодня, 16 июля, последний день рок-фестиваля YLЕТАЙ (Улетай) в Сарапульском районе Удмуртии. Он собрал настоящих звезд: «Алиса», «Анимация», «Северный флот», «Мельница», «Горшенев», LUMEN, KНЯZZ, «Эпидемия», «Кипелов» – это только малый список артистов, который приехали зажечь на сценах мероприятия.

Улетай-поле собрало любителей рока со всей России. Фото: Александр Ерастов

Фотозона фестиваля. Фото: Александр Ерастов

«‎Я езжу на фестиваль из Смоленска уже больше 10 лет. В этом году здесь настоящий аншлаг. Столько звезд на одной сцене! Потрясающе. В последний раз я такое видела на «Нашествии» лет пять назад», – рассказала Татьяна Бурова.

Самые интересные выступления – ночью. Фото: Александр Ерастов

Масштаб фестиваля в этом году поражает. В Удмуртию со всей страны приехали 20 тысяч желающих насладиться настоящей музыкой. Улетай-поле заняло 50 га. Рокеры живут в по-походному, но можно остановиться в палатке с туалетом и душевой. Есть авто- и мотокемпинг. Счастливчики, приехавшие на фестиваль, могут помимо хорошей музыки наслаждаться еще и активностями на спортивной площадке или отжигать на трех танцполах. В центре – аллея, где можно перексить или купить футболки с любимыми артистами.

Выступление группы KНЯZZ Фото: Александр Ерастов

«‎Я в шоке. Раньше смотрела только какие-то трансляции ребят с фестов. А сегодня сама оказалась на таком мероприятии. Тут куча людей, море драйва. Если бы было можно, я бы хотела, чтобы этот фестиваль никогда не кончался», – говорит Олеся, которая приехала на YLЕТАЙ впервые.

По традиции работал ЗАГС от «Нашего радио» (12+). Каждая пара могла подтвердить свои отношения фестивальным браком, а ведущие проводили свадебные церемонии. Все фотографии с регистрации можно найти в группе «ВКонтакте».

Очередь из желающих скрепить свои отношения улетным браком. Фото: Александр Ерастов

YLЕТАЙ – это фестиваль русского рока. Фото: Александр Ерастов

Участники фестиваля остались в восторге.

«На этой сцене выступали впервые. Было жарко. Спасибо за теплый прием», – отметил исполнитель Radio Tapok.

На сцене выступали настоящие легенды. Фото: Александр Ерастов

«Ижевск-место, куда хочется приезжать каждый раз не только из-за концертов, а в первую очередь из-за людей. Приезжали уже 7 раз и продолжим эту традицию», – высказалась Диляра Вагапова, солистка группы «Мураками».

Участники уже строят планы посетить фестиваль на следующий год. А сегодня еще можно насладиться последними выступлениями.

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