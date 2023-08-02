35-летний житель Ижевска подозревается в краже 105 тысяч рублей у собутыльника

Пропажу денег обнаружила жена потерпевшего Фото: Мария Бакланова

105 тысяч рублей украли у мужчины из Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Ранее потерпевший познакомился на улице с мужчиной, а затем пригласил его в гости. Уже в квартире пьяный ижевчанин показал собутыльнику деньги, которые хранил комоде. После этого потерпевший уснул, чем и воспользовался подозреваемый. Он вытащил накопления нового знакомого, а затем ушел из квартиры.

Пропажу денег обнаружила супруга потерпевшего. В рамках расследования уголовного дела по части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину) полицейские задержали 35-летнего подозреваемого. Его отпечатки пальцев совпали со следами, которые оставил в квартире преступник. Мужчине грозит до 5 лет колонии.

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