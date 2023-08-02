Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 августа 2023 23:15

35-летний житель Ижевска подозревается в краже 105 тысяч рублей у собутыльника

Подозреваемому в краже ижевчанину грозит до 5 лет колонии
Софья Кель
Пропажу денег обнаружила жена потерпевшего

Пропажу денег обнаружила жена потерпевшего

Фото: Мария Бакланова

105 тысяч рублей украли у мужчины из Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Ранее потерпевший познакомился на улице с мужчиной, а затем пригласил его в гости. Уже в квартире пьяный ижевчанин показал собутыльнику деньги, которые хранил комоде. После этого потерпевший уснул, чем и воспользовался подозреваемый. Он вытащил накопления нового знакомого, а затем ушел из квартиры.

Пропажу денег обнаружила супруга потерпевшего. В рамках расследования уголовного дела по части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину) полицейские задержали 35-летнего подозреваемого. Его отпечатки пальцев совпали со следами, которые оставил в квартире преступник. Мужчине грозит до 5 лет колонии.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.