И.о. замглавы администрации Ижевска Дмитрий Чистяков претендует на пост мэра

Дмитрий Чистяков. Фото: @id811347524

Сегодня, 7 августа, свои документы на участие в конкурсе на пост главы Ижевска подал и.о. замглавы администрации города по социальной политике Дмитрий Чистяков. Об этом политик сообщил на своей странице ВКонтакте.

«За 5 лет работы в социальном блоке муниципалитета познакомился с множеством уникальных, неравнодушных людей, благодаря которым Ижевск держит высокую планку как город образования, культуры, спорта, волонтерства. Потенциал у нашей большой городской команды поистине огромный, поэтому принял для себя решение участвовать в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Ижевска», – написал Чистяков.

Отметим, что на данный момент на кресло градоначальника претендуют уже 14 человек. В их числе сотрудница организации «Танго Софт» Елена Беляева, работник Центра развития предпринимательства Артем Селезнев, безработные Сергей Романов и Олег Овчинников, предприниматели Сергей Андреев и Айдар Шайбаков, сотрудником Концерна «Калашников» Сергей Шишкин, работник компании «Удмуртнефть-Бурение» Михаил Иванов, сопредседатель УРРО «Деловая Россия» Юлия Камашева, сотрудник компании «ЮРЕНТБАЙК.РУ» Артем Астраханцев, председатель общественной палаты города Александр Бадица и член организации «Полимет Трейдинг» Кирилл Смирнов.

Напомним, 24 августа все участники презентуют конкурсной комиссии планы по развитию Ижевска. В результате будут выбраны два претендента, из которых депутаты Гордумы и выберут следующего главу Ижевска.

СПРАВКА:

Чистяков Дмитрий Александрович родился в 1972 году в Ижевске. В 2004 году окончил Академию права «ТИСБИ» по специальности «Юриспруденция». В 2017 году окончил ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» по специальности «Государственное и муниципальное управление»

1992 – 1993 гг. – Служба в ВС РФ

1994-2003 гг. – работа в Удмуртском республиканском управлении инкассации в должностях инкассатора, начальника Ижевского участка инкассации – начальник Отдела инкассации и организации перевозок Удмуртского республиканского управления инкассации

2003 – 2017 гг. – работал в федеральных банках

2015 – 2017 гг. – депутат Городской думы VI созыва

2017 – 2023 гг. – замглавы администрации Ижевска по соцполитике

С 01.06.2023 по настоящее время – и.о. замглавы администрации Ижевска по соцполитике.

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