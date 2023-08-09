Готовность Удмуртии к отопительному периоду превышает 58%

Фото: udmurt.ru

На данный момент Удмуртия готова к грядущему отопительному сезону более чем на 58%. Об этом сообщает пресс-служба главы республики, ссылаясь на информацию председателя регионального правительства Ярослава Семенова.

На подготовку муниципалитетов к зиме из бюджета республики выделили 291 млн рублей. На эти деньги специалисты выполнят необходимые работы на 11 тысячах км теплосетей, около тысяче объектов теплоэнергетики, 35 млн кв. м жилого фонда и почти 3 тысячах объектах социальной сферы.

Сейчас в регионе активно идут ремонты теплосетей, котлов, колодцев и сетей водоснабжения. Среди районов в лидеры по подготовке к зиме вышли Якшур-Бодьинский (83,9%), Кезский (78,8%) и Сарапульский (73,9%) районы. Среди городов Удмуртии лучше всего к зиме на данный момент готов Ижевск.

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