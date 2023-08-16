Тело 33-летней женщины нашли в квартире дома на улице Дарьинская в Ижевске

Обвиняемый находится в заключении под стражей Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В квартире одного из домов на улице на улице Дарьинская в Ижевске было обнаружено тело 33-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

В убийстве обвиняется 28-летний сожитель погибшей. По данным следствия, 10 августа пара выпила, а затем поссорилась. Причиной конфликта стала ревность. Мужчина набросился на сожительницу с кулаками и несколько раз ударил ее по голове и другим частям тела. От полученных повреждений женщина скончалась.

В рамках расследования уголовного дела по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) стражи порядка назначили судебно-медицинскую экспертизу и допросили свидетелей. На данный момент обвиняемый находится в заключении под стражей.

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