Запер в подполье и заколотил гвоздями: житель поселка Кез из-за ревности лишил сожительницу свободы

Мужчина заверил, что и сам бы освободил пленницу, но ближе к вечеру
Фото: Диля Ахмадишина
До 2 лет лишения свободы может получить 49-летний житель поселка Кез, который сам незаконно лишил свободы женщину. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Детали произошедшего выяснились благодаря бдительным соседям. Участковый уполномоченный полиции совершал обход, когда к нему обратились жители поселка с жалобами на один из домов. По словам соседей, там постоянно происходили ссоры. Полицейский направился по указанному адресу.
В доме находилась 52-летняя женщина, которая оказалась потерпевшей. Побеседовав с ней, полицейский узнал подробности дикой истории. Женщина выпивала со своим 49-летним сожителем и тот к кому-то ее вдруг приревновал. Чтобы она уже наверняка осталась ему верна, мужчина решил запереть сожительницу. Он пригрозил, что убьет ее и замахнулся молотком, а после затолкал в подполье и заколотил гвоздями крышку. Впрочем, женщина не стала ждать помощи, а освободилась самостоятельно, убрав бревна из сруба дома. Через образовавшееся отверстие она выбралась.
Подозреваемого задержал участковый уполномоченный полиции. Выяснилось, что мужчина и сам хотел освободить сожительницу, но ближе к вечеру. Сейчас в отношении ревнивца возбуждено уголовное дело. Ранее этот человек уже был судим.
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