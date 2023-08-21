Запер в подполье и заколотил гвоздями: житель поселка Кез из-за ревности лишил сожительницу свободы

Мужчина заверил, что и сам бы освободил пленницу, но ближе к вечеру Фото: Диля Ахмадишина

До 2 лет лишения свободы может получить 49-летний житель поселка Кез, который сам незаконно лишил свободы женщину. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Детали произошедшего выяснились благодаря бдительным соседям. Участковый уполномоченный полиции совершал обход, когда к нему обратились жители поселка с жалобами на один из домов. По словам соседей, там постоянно происходили ссоры. Полицейский направился по указанному адресу.

В доме находилась 52-летняя женщина, которая оказалась потерпевшей. Побеседовав с ней, полицейский узнал подробности дикой истории. Женщина выпивала со своим 49-летним сожителем и тот к кому-то ее вдруг приревновал. Чтобы она уже наверняка осталась ему верна, мужчина решил запереть сожительницу. Он пригрозил, что убьет ее и замахнулся молотком, а после затолкал в подполье и заколотил гвоздями крышку. Впрочем, женщина не стала ждать помощи, а освободилась самостоятельно, убрав бревна из сруба дома. Через образовавшееся отверстие она выбралась.

Подозреваемого задержал участковый уполномоченный полиции. Выяснилось, что мужчина и сам хотел освободить сожительницу, но ближе к вечеру. Сейчас в отношении ревнивца возбуждено уголовное дело. Ранее этот человек уже был судим.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Грипп может прийти в Удмуртию к концу сентября

В Удмуртии назвали самые популярные имена для новорожденных за год

Ехали на вызов: появились подробности о ДТП со скорой помощью в столице Удмуртии