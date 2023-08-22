Таксистка из Ижевска похищала и продавала чужие автомобили

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

Уголовное дело по факту хищения припаркованного в одном из дворов автомобиля ВАЗ-2104 возбудили в Ижевске в начале августа. Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии, с заявлением обратился мужчина, автомобиль которого исчез с улицы 10 лет Октября. Ущерб составил 25 тыс. рублей.

Вскоре по подозрению в совершенной краже задержали 49-летнюю ижевчанку, работающую водителем в службе такси. Как удалось установить, подозреваемая в один из вечеров проезжала мимо и заметила «бесхозный» ВАЗ. Предприимчивая женщина вызвала эвакуатор и, сообщив, что является владельцем авто, отвезла чужую машину в пункт приема металла.

Интересно, что случай оказался не единичным. Выяснилось, что через несколько дней женщина таким же образом похитила и успела продать «ничей» автомобиль ВАЗ-2109, причем также с улицы 10 лет Октября.

Первый ВАЗ удалось обнаружить в пункте приема металла, второй – пока разыскивается. А с подозреваемой взяли подписку о невыезде. В дальнейшем она может лишиться свободы на срок до 2 лет.

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