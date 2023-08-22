В Удмуртии оказали помощь оцарапанному летучей мышью ребенку

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Необычный случай произошел в Удмуртии в ночь с 21 на 22 августа. В одну из городских квартир залетела через открытую форточку летучая мышь. Как сообщила Воткинская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных, рукокрылое оцарапало ребенка, который пытался его схватить.

Родители обратились за помощью к специалистам. От летучей мши собрали материал и оправили его в лабораторию. Дело в том, что эти зверьки могут переносить бешенство. Ребенка направили в больницу, где ему оказали антирабическую помощь. Участвовавший в поимке незваного гостя хозяйский кот находится под наблюдением.

Специалисты объяснили, что летучая мышь, скорее всего, просто искала теплое укрытие. Случаи, когда рукокрылые залетают в человеческое жилье, бывают, и паниковать при этом не нужно. Животное нужно аккуратно накрыть коробкой, подсунуть лист плотного картона и вынести на улицу. Однако следует избегать прямого контракта со зверьком, а домашних питомцев, которые захотели бы поучаствовать в поимке, следует сразу убрать в другую комнату.

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