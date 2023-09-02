Курьер-мошенник похитил 100 тыс. рублей у 82-летнего мужчины из Удмуртии

Скриншот записи с камеры видеонаблюдения Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике

В Глазове у 82-летнего пенсионера мошенник похитил 100 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии.

Как потерпевший рассказал полицейским, в один из вечеров ему на стационарный телефон позвонил незнакомец и сообщил, что дочь пенсионера попала в ДТП и ей требуется помощь. Для этого неизвестный предложил передать курьеру 100 тыс. рублей. Взволнованный мужчина выполнил указания, а спустя некоторое время ему позвонили еще раз и сообщили, что все это были происки мошенников.

Следственный отдел возбудил уголовное дело. Вскоре удалось задержать того самого курьера – 21-летнего безработного жителя Шарканского района Удмуртии. Выяснилось, что молодой человек обманул не только пенсионера, но и своих заказчиков, которым должен был в рамках преступной схемы передать деньги. Вместо этого он потратил сумму на личные нужды.

Курьер теперь находится под подпиской о невыезде, в дальнейшем ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

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