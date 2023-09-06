На средства БФ «САФМАР» Михаила Гуцериева в ижевской школе №5 открыт новый стадион

Фото: пресс-служба АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова

1 сентября на торжественной линейке в школе №5 города Ижевска открыли новый современный стадион.

На строительство стадиона для этой школы Благотворительным фондом «САФМАР» выделено 11 млн. рублей. Стадион, как и сама школа, был открыт в 1976 году и ни разу не реконструировался. Теперь новый комплекс спортивных сооружений межшкольного стадиона включает в себя футбольное поле, круговую и линейную беговые прорезиненные дорожки, яму для прыжков, обустроены универсальная площадка для игровых видов спорта – баскетбола и волейбола и площадка с тренажерами.

Фото: пресс-служба АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова

Ольга Семеновна Порцева, директор школы № 5, приветствуя учеников на линейке, отметила: «Пусть этот день станет успешным стартом нового учебного года. У вас впереди большое будущее и много возможностей. И эти возможности сегодня расширяются благодаря тому, что мы получили в подарок замечательный спортивный комплекс».

Строительство стадиона в Ижевске от БФ «САФМАР» курировало АО «Белкамнефть» им. А.А.Волкова (дочернее предприятие АО «НК «Нефтиса»). Нужно сказать, что «Белкамнефть» является в Удмуртии представителем БФ «САФМАР» и ведет благотворительные проекты фонда в регионе. Только в 2023 году на поддержку социально значимых проектов в Удмуртии фонд «САФМАР» выделил более 260 млн. рублей.

Фото: пресс-служба АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова

На торжественном открытии стадиона генеральный директор АО «Белкамнефть» Дмитрий Витальевич Арсибеков сказал: «Сегодня начинается очень ответственный и значимый этап в вашей жизни – новый учебный год. Несомненно, он подарит много знаний, увлекательных уроков, интересной познавательной информации. В этом году для вас, ребята, построен новый школьный стадион. Это стало возможным благодаря финансовой помощи БФ «САФМАР» Михаила Сафарбековича Гуцериева, поддержке Главы Удмуртской Республики Александра Владимировича Бречалова и Администрации города».

Спортивному стадиону присвоено имя Владислава Герасимова, выпускника школы №5 – мастера спорта, чемпиона международных соревнований по пауэрлифтингу. В 2022 году он погиб, участвуя в специальной военной операции, посмертно награжден орденом Мужества.