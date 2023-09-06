ВТБ в Удмуртии в первом полугодии увеличил объем кредитования населения на треть

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За первое полугодие 2023 года жители Удмуртии оформили в ВТБ 5,2 тыс. кредитов на 7,4 млрд рублей, что почти на треть превысило результат аналогичного периода прошлого года. Розничный кредитный портфель подразделения вырос за отчетный период до 33,8 млрд рублей. Драйверами роста розничного кредитования подразделения стали кредиты наличными и автокредиты.

Наибольшую динамику выдач продемонстрировало автокредитование: по сравнению с первым полугодием прошлого года их объем по данному направлению увеличился в 2,5 раза, до 940 млн рублей. Портфель автокредитов на 1 июля превысил 2 млрд рублей, показав прирост к началу года на 27%.

На втором месте по динамике прироста – кредиты наличными, здесь объем предоставленных средств вырос более чем в 2 раза и составил 3,7 млрд рублей. Кредитный портфель по данному направлению увеличился за полугодие до 10,7 млрд.

В сегменте ипотеки за 6 месяцев банк предоставил жителям региона почти 900 кредитов на покупку жилья на сумму свыше 2,8 млрд рублей. При этом почти половина объёма ипотечных выдач в регионе приходится на льготные кредиты по программам господдержки. За январь-июнь в рамках госпрограмм жители Удмуртии оформили в ВТБ ипотеку на сумму свыше 1,5 млрд рублей. Наибольшей популярностью у населения региона пользовалась «Семейная ипотека, на которую пришлось 56% объема льготных займов. По ней было предоставлено почти 850 млн рублей. На втором месте – программа «Ипотека с господдержкой-2020», в рамках которой было оформлено свыше 536 млн рублей, это более трети выдач по госпрограммам. Ипотечный портфель с начала года увеличился на 4% и составил 20,1 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств розничных клиентов подразделения вырос за полугодие на 7% и составил на на 1 июля 2023 года 44,2 млрд рублей. Наибольшую долю в нем занимают депозиты – 33 млрд рублей (+ 9% к началу года).

Управляющий ВТБ в Удмуртии Екатерина Шумкова прокомментировала: «В первом полугодии розничный бизнес подразделения рос динамичными темпами. За 6 месяцев жители республики оформили у нас на треть больше кредитов, чем за аналогичный период прошлого года. Активнее всего росли продажи в сегментах автокредитования и кредитов наличными, где был сформирован отложенный спрос: здесь объемы выдач увеличились в 2,5 и в 2 раза соответственно. В развитии ипотечного бизнеса значительное влияние на кредитную активность заемщиков оказали программы господдержки, на которые пришлось около половины всех оформленных кредитов. Рост клиентской активности мы фиксируем и в сберегательном направлении. Здесь наибольший интерес мы видим к депозитным продуктам, портфель которых вырос с начала года на 9%. Во втором полугодии в связи резким ростом ключевой ставки и последовавшим за этим изменением условий по кредитным продуктам темпы розничного кредитования замедлятся. На рынке сбережений условия по продуктам стали значительно выгоднее, и мы ожидаем активный приток средств населения. Наиболее привлекательными будут ставки по долгосрочным депозитам, что будет для россиян возможностью зафиксировать максимально выгодные условия на длительный срок».