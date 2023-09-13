Горячие гоночные выходные в «БелкамМОТОспорт»

Фото: пресс-служба АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова

10 сентября состоялось Республиканское первенство по мотокроссу «БелкамМОТОспорт». На старт соревнований вышли 69 спортсменов, 53 из них – дети от 5 до 18 лет.

Обновленная при поддержке АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова трасса в песчаном карьере возле СК «Чекерил» удивила гонщиков и зрителей своим естественным разнообразным рельефом: 950 метров гоночного трека с перепадом высот в 20 метров, 10 трамплинов, 2 крутых подъема.

Участников соревнований приветствовал председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов, по итогам соревнований он отметил: «Станут ли они всемирно известными гонщиками, не знаю, но точно уверен – из таких смелых ребят получатся настоящие лидеры!»

Фото: пресс-служба АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова

АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова (дочернее предприятие АО «НК «Нефтиса») развивает детско-юношеский мотоциклетный спорт в Удмуртии с 2001 года. Общество более 20 лет оказывает финансовую поддержку школе, и сейчас «БелкамМОТОспорт» – единственная в России детская школа мотоспорта, учредителем которой является коммерческое предприятие. Для воспитанников школы действуют четыре тренировочных площадки в Хохряках, Каракулино, Якшур-Бодье, а в 2022 году открылась новая площадка в Чекериле.

АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова постоянно пополняет материально-техническую базу школы, помогает содержать тренировочные трассы. В 2023 году АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова передала спортшколе 14 новых мотоциклов. Генеральный директор АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова Дмитрий Арсибеков рассказывает: «Мы реализуем несколько программ, направленных на сохранение здоровья подрастающего поколения, пропаганду массовых видов спорта, популяризацию здорового образа жизни. Только в «БелкамМОТОспорт» нашим обществом вложено более 82,5 млн.руб. Для воспитанников школы такая поддержка – реальная возможность развиваться в этом виде спорта и достигать спортивных вершин!»

Фото: пресс-служба АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова

Спортивная школа «БелкамМОТОспорт» приглашает всех желающих в свои секции, записаться и пройти пробную тренировку можно по телефону 8 951 196 27 63.