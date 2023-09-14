Погода на день: 14 сентября в Ижевске +22°C

Ждет теплый осенний день. Фото: архив КП

Доброе утро, дорогие ижевчане! На календаре 14 сентября, четверг. Сегодня нас ждет теплая облачная погода, преимущественно без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Днем столбик термометра порадует нас и поднимется до +22°C. При этом, как сообщает региональный гидрометцентр, утром и ночью ожидается туман с видимостью менее 500 м. Температура же ночью упадет до +12°C, облачность сохранится.

Атмосферное давление, как сообщает Яндекс.Погода, составит 755 мл ртутного столба, относительная влажность воздуха 43%, магнитное поле неустойчивое.

Отличного вам настроения и удачного дня!

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