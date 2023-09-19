НА «ИЖСТАЛИ» ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШИХ ТЕННИСИСТОВ

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В первой группе лучшими стали сборные подразделений заводоуправления и ремонтной службы, набравшие одинаковое количество очков. Победителя турнира определил результат очной встречи этих команд, в которой спортивная удача сопутствовала сборной заводоуправления. Замкнули тройку призеров прокатчики.

Во второй группе уверенно выступили теннисисты энергослужбы. Они всухую переиграли своих соперников, за исключением команды «Ижсталь-ТНП», и заслуженно завоевали первое место. Конкуренцию им составили спортсмены транспортного цеха. Третье место – у цеха калиброванного проката.

Турнир по настольному теннису стал девятым видом спорта корпоративной спартакиады. Впереди – еще четыре вида, по результатам которых окончательно определится расстановка команд в итоговой турнирной таблице.