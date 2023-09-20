При поддержке БФ «САФМАР» закуплено новое оборудование в Республиканскую клиническую инфекционную больницу Удмуртии

Фото: Пресс-служба «Минздрав УР»

Новое лабораторное и реанимационное оборудование начало работу в Республиканской инфекционной клинической больнице. Оно закуплено при поддержке благотворительного фонда «САФМАР» Михаила Гуцериева.

Приобретено шесть единиц новой техники – аппарат для терапии оксидом азота и переносной УЗИ-аппарат для реанимационных пациентов, два анализатора для определения электролитов крови, анализатор для определения скорости оседания эритроцитов и коагулометр для лабораторной службы больницы.

Фото: Пресс-служба «Минздрав УР»

«Новое оборудование позволит нам оказывать еще более высококвалифицированную помощь нашим пациентам, прогнозировать, диагностировать и предотвращать осложнения, которые могут возникнуть на разных этапах инфекционного заболевания. А реанимационное оборудование – спасать жизни и лечить пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких», – рассказал главный врач РКИБ Игорь Дьяченко.

Отметим, что в больницах Удмуртии идет активное обновление парка оборудования, в том числе тяжелого. В рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным, до конца 2023 года в медицинские организации республики поступит более 80 единиц современной медицинской техники – флюорографы, маммографы, рентген-аппараты, УЗИ и эндоскопическое оборудование. Часть уже доставлена в больницы и используется для лечения пациентов.