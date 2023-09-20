ЕДГ-2023: система видеонаблюдения «Ростелекома» обеспечила почти 1 млн часов трансляций

Фото: Пресс-служба Ростелеком

«Ростелеком» подвел итоги проекта по видеонаблюдению за единым днем голосования (ЕДГ), который прошел в 30 регионах России. 15,3 тыс. современных IP-камер, установленных в помещениях территориальных (ТИК) и участковых избирательных комиссий (УИК), обеспечили безупречное качество видеонаблюдения за ходом голосования и подсчетом голосов. Всего благодаря системе видеонаблюдения «Ростелекома» было получено 917 343 часов трансляций.

На каждом избирательном участке специалисты «Ростелекома» установили компактные видеокамеры с флеш-картой объемом не менее 64 Гб, коммутатор доступа, антивандальный шкаф и источник бесперебойного питания, время автономной работы которого составляет не менее 20 минут. В поле зрения камер с широким углом обзора попадали рабочие места членов избирательных комиссий со списками, ящики для голосования, сейф-пакеты, зоны выдачи бюллетеней и итогового подсчета голосов. Камеры были установлены таким образом, чтобы минимизировать слепые зоны и не нарушать право избирателей на тайну голосования.

Трансляция с камер видеонаблюдения велась на специальный служебный портал «Наш выбор онлайн» с первого дня голосования и до завершения всех избирательных процедур – ввода данных и составления протоколов об итогах голосования. Доступ к служебному порталу получили участники избирательного процесса, определенные ЦИК России, – всего 13,7 тыс. человек. Архив видеозаписей будет храниться на портале в течение трех месяцев.

Для организации видеонаблюдения, передачи и хранения видеозаписей были задействованы собственные защищенные высокоскоростные оптические каналы связи «Ростелекома» и семь распределенных центров обработки данных с новейшими системами защиты от хакерских атак.

«Технические средства контроля за ходом выборов и подсчета голосов, которые организовал «Ростелеком», обеспечили прозрачность и легитимность процесса голосования. Наша компания в очередной раз продемонстрировала безупречное качество онлайн-трансляции, система стабильно отработала, отразив многочисленные кибератаки. Также будет обеспечена полная сохранность видеозаписей в течение положенного срока. Одновременно с подведением итогов выборов мы уже начали готовить систему видеонаблюдения к выборам президента в марте 2024 года. Богатый опыт «Ростелекома» в организации проектов национального масштаба позволяет нам рассчитывать, что и в следующем году система видеонаблюдения выполнит задачу на отлично», – подчеркнул старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков.

В период выборов более трех тысяч технических специалистов компании круглосуточно следили за работой оборудования, вели техническую поддержку портала видеонаблюдения и обеспечивали его защиту. Для их эффективной координации и оперативного реагирования на внештатные ситуации была организована бесперебойная 72-часовая видеоконференция федерального масштаба на платформе видео-конференц-связи (ВКС) TrueConf. Она объединила всех дежурных сотрудников «Ростелекома» и позволила им непрерывно оставаться на связи в течение трех дней голосования.

В качестве основной ВКС-платформы был использован TrueConf Server, который оптимизирован для отказоустойчивой и бесперебойной работы даже на слабых каналах связи. Кроме того, часть сотрудников компании подключалась к конференции, используя российские аппаратные ВКС-терминалы TrueConf Group, которые позволили им оставаться на конференции без разрыва связи на протяжении всего времени.

Для объединения всех использующихся для подключения аппаратных ВКС-терминалов был задействован классический ВКС-сервер TrueConf MCU. Таким образом, организация и управление всем процессом видеонаблюдения осуществлялась с помощью отечественных технологий и продуктов, входящих в реестр отечественного программного обеспечения.

«Весь процесс координации между специалистами, реализовавшими проект, осуществлялся с применением отечественных технологий в течение трех суток в непрерывном режиме. Это еще раз подчеркивает высокий уровень мастерства российских инженеров, а также надежность отечественных ИТ-продуктов для решения любых поставленных задач», – отметил директор по развитию TrueConf Дмитрий Одинцов.

Для поддержки пользователей служебного портала «Наш выбор онлайн» была организована бесплатная горячая линия, сервисную поддержку которой обеспечивал «Ростелеком Контакт-центр». Всего за время работы сервиса поступило 486 обращений. Работа горячей линии поддержки продолжится на время хранения видеозаписей.

«Контакт-центр Ростелекома» не первый год успешно организует техническую поддержку для обеспечения бесперебойной работы системы видеонаблюдения в ходе выборов. Сотрудники, задействованные в работе горячей линии, прошли специальное обучение и оперативно решали возникающие вопросы. В этом году для удобства операторов и получения максимально быстрых и полноценных ответов были задействованы самые современные цифровые решения, в том числе система управления знаниями собственной разработки, которая позволяет моментально получить доступ к информации в одном окне», – сказал генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра» Сергей Шишмарев.