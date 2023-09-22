Искусственный интеллект защитит от встреч с дикими животными

Фото: Пресс-служба МегаФон

МегаФон внедряет систему видеомониторинга, которая отслеживает перемещение диких животных вблизи поселений Крайнего Севера. Нейросеть в онлайн-режиме обрабатывает видеосигнал с пограничных с лесом территорий. Если хищники выходят за пределы естественной среды обитания, автоматически оповещаются экологи и экстренные службы.

Проект получил название «Умный Север», первый пункт наблюдения за дикой природой развернут в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Оборудование МегаФона передает видео с границы поселка Пионерский и лесного массива. Данные попадают в интеллектуальную систему, которая автоматически идентифицирует дикое животное.

Биометрическая идентификация обеспечивается платформой компании NtechLab – разработчика видеоаналитического программного обеспечения. Когда искусственный интеллект распознает в видеопотоке медведя и определяет, что он движется к людям, система сигнализирует об этом экологам и экстренным службам.

Идея проекта возникла у воспитанников нефтеюганского филиала детского технопарка «Кванториум», где они осваивают технологии и основы инженерных специальностей. Ребята активно участвуют в проекте: сейчас они вместе с NtechLab «обучают» нейросеть максимально точно распознавать диких животных на базе массива видеоматериала. В этой работе активно помогают сотрудники местных заповедников «Малая Сосьва» и «Юганский».

«Идея школьников применить современные цифровые технологии для заботы о животных очень созвучна тому, что мы делаем уже не первый год по всей стране. Сейчас технологии МегаФона обеспечивают круглосуточную и автоматизированную поддержку самым разным сферам общества и бизнеса: наши системы экомониторинга в режиме 24/7 собирают и анализируют данные о состоянии окружающей среды, а промышленные и строительные объекты наших партнеров оснащены системами мониторинга транспортной и производственной безопасности», – комментирует директор по национальным проектам МегаФона Александр Калошин.

«Проект «Умный Север» актуален и помогает взаимодействовать с дикой природой, не нарушая уклад жизни ее обитателей: для всех лучше, когда животные остаются в своей естественной среде. С научной точки зрения, он также интересен возможностью наблюдать за бурыми медведями на новом высокотехнологичном уровне», – считает заслуженный эколог РФ, директор заповедника «Юганский» Евгений Стрельников.

«ХМАО – самая большая территория России, где обитают бурые медведи. Только в прошлом году было 163 зарегистрированных случая, когда они приходили в жилые кварталы. Проект учащихся «Кванториума», который реализуют технологические гиганты МегаФон и NtechLab, актуален для всех регионов России, которые сталкиваются с аналогичной проблемой соседства человека и дикой природы», – считает Алла Пивоварова, руководитель проекта «Умный Север» в «Кванториуме» Нефтеюганска.