Главное бюро медико-социальной экспертизы по Удмуртской Республике уведомляет, что на портале «Госуслуги» появилась возможность оформить получение уведомлений о ходе проведения медико-социальной экспертизы

Теперь информацию о ходе проведения МСЭ можно будет получить в личном кабинете на Госуслугах после того, как медицинским учреждением было выдано направление на экспертизу.

Уведомления о ходе и результатах экспертизы будут приходить от Бюро медико-социальной экспертизы .

Чтобы получать уведомления, необходимо настроить раздел «Госпочта». Для получения уведомлений о ходе МСЭ на портале gosuslugi.ru необходимо:

- Авторизоваться в личном кабинете;

- Нажать на иконку возле своего имени и затем на «Уведомления»;

- В правом верхнем углу таблицы с уведомлениями нажать на три точки и перейти в «Настройки»;

- В меню «Настройки» выбрать раздел «Госпочта»;

- Включить уведомления от Бюро МСЭ.

Уведомления будут приходить в личный кабинет на Госуслугах и на электронную почту.

Единый контакт-центр Бюро МСЭ, где можно уточнить интересующую информацию: 8-800-100-0-001 (звонок бесплатный)