«Ижсталь» – победитель первенства по бережливому производству

Фото: «Ижсталь»

Специалисты завода «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») победили в первенстве по бережливому производству, которое провел Региональный центр компетенций Удмуртской Республики.

Завод «Ижсталь» был представлен на конкурсе командой из 3 специалистов отдела совершенствования производственной системы, которые занимаются выявлением и снижением потерь, повышением эффективности бизнес-процессов. Начальник и специалисты отдела Кирилл Ходырев, Иван Севрюгин и Станислав Шемякин решали тестовые задания различной сложности, отвечали на вопросы викторины по инструментам бережливого производства, демонстрировали практические навыки построения эффективной системы управления предприятием, способности мыслить креативно и нестандартно.Также они познакомились с примерами успешной реализации проектов по повышению производительности труда, обменялись опытом в области применения инструментов бережливого производства. Команда успешно справилась с задачами и сумела показать себя с лучшей стороны.

Первенство по бережливому производству прошло в рамках промышленного форума, организованного при поддержке Правительства Удмуртской Республики и Торгово-промышленной палаты России. Более 50 компаний из 10 регионов страны представили здесь свои технологии, оборудование и продукцию.