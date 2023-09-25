АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова поддержало инициативу спортивного сообщества Удмуртии по созданию в Ижевске Аллеи спортивной славы

Фото: АО «Белкамнефть им. А.А. Волкова»

21 сентября в Ижевске состоялось открытие Аллеи спортивной славы.

Аллея спортивной славы создана по инициативе спортивной общественности Удмуртской Республики и ветеранов спорта. АО «Белкамнефть им. А.А. Волкова» (дочернее предприятие АО «НК «Нефтиса») поддержало инициативу спортивного сообщества и выделило благотворительные средства для ее установки.

Фото: АО «Белкамнефть им. А.А. Волкова»

Открытие Аллеи приурочено к празднованию 100-летия создания спортивной отрасли Удмуртии. На Аллее размещены фотографии спортсменов – победителей и призеров Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпионатов мира, звезд мирового спорта, тех, чья активная жизненная позиция и результаты в спорте – это колоссальная работа. Все герои Аллеи достигли значительных успехов, выступая за Удмуртию. Многие из них до сих пор своим примером и трудом вносят вклад в развитие спорта и физической культуры региона, тренируя и вдохновляя молодежь на новые свершения.

В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя Правительства Удмуртской Республики Татьяна Чуракова, глава города Ижевска Дмитрий Чистяков, генеральный секретарь Паралимпийского комитета России, 5-кратный чемпион Паралимпийских игр Андрей Строкин, 4-кратная олимпийская чемпионка, 9-кратная чемпионка мира, 39-кратная чемпионка Советского Союза Галина Кулакова и генеральный директор АО «Белкамнефть им. А.А. Волкова» Дмитрий Арсибеков.

Фото: АО «Белкамнефть им. А.А. Волкова»

В своем приветственном слове Дмитрий Арсибеков сказал: «Поздравляю вас со 100-летием спортивной отрасли и с открытием спортивной Аллеи. Спорт всегда объединял миллионы людей вокруг себя, спорт помогает ставить цели и достигать результатов. Наше акционерное общество «Белкамнефть им. А.А. Волкова» совместно с нефтяной компанией «Нефтиса» и благотворительным фондом «Сафмар» реализует на территории Удмуртии несколько проектов, направленных на поддержку массового спорта. Пусть Аллея спортивной славы станет нашим вкладом в сохранение памяти выдающихся спортсменов Удмуртии. Хочу пожелать, чтобы эта Аллея развивалась и на ней добавлялись наши новые герои спорта».

После официальной части министр по физической культуре и спорту УР Денис Парахин познакомил гостей с экспозицией, участники открытия пообщались со спортивными кумирами и сделали памятные фотографии.

Аллея спортивной славы расположена на улице Удмуртской города Ижевска, где сконцентрировано много спортивных объектов: скейт-парк, стадион «Зенит», ледовый дворец «Ижсталь», республиканский бассейн «Сила воды» и другие спортивные комплексы.