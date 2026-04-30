Жительницу Сарапула осудили за пьяное нападение на полицейского

Женщина признала вину. Фото: пресс-служба Сарапульского городского суда

35-летнюю жительницу Сарапула признали виновной в применении насилия к сотруднику полиции. Об этом сообщили в пресс-службе Сарапульского горсуда.

Установлено, что в феврале 2026 года женщину задержали за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Находясь в камере, она начала снимать помещение и сотрудников дежурной части на телефон. Один из полицейских неоднократно требовал прекратить видеосъемку, так как в месте содержания задержанных она недопустима. Однако женщина продолжила, и тогда правоохранитель изъял у нее телефон. В ответ подсудимая нанесла ему толчковый удар рукой в плечо, а затем удар ладонью по лицу.

В суде женщина признала вину и раскаялась. При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства: наличие на иждивении троих детей, активное содействие расследованию, совершение преступления небольшой тяжести впервые. Отягчающим фактором стало состояние алкогольного опьянения.

В итоге подсудимую оштрафовали на 20 тысяч рублей с рассрочкой выплаты на четыре месяца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В ЦУР Удмуртии опровергли информацию о массовом ДТП из-за обвала трассы

Врачи РКБ № 1 Ижевска спасли мужчину с пулей в голове

Бывшего замдиректора «Калашникова» обвинили в хищении более 213 млн рублей