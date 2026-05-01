Гороскоп на 2 мая: Овны найдут ресурс, а Девы исправят ошибку

Позвольте себе радоваться без причины Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

Астролог из Ижевска Хельга Кольт составила прогноз на субботу для всех знаков.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Утро начнется с планирования мелких бытовых дел, которые вы постоянно откладывали. В процессе уборки вы найдете старую, но полезную вещь или даже небольшую сумму денег в забытом кошельке. Не исключено, что возникнет повод для небольшого спора с домочадцами из-за распределения обязанностей. Вам захочется прогуляться по лесу. В личных отношениях может наступить момент тихой гармонии, если вы проявите терпение к капризам близких.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Вы решите посвятить утро кулинарным экспериментам или приготовлению особенного завтрака. Ваше внимание может привлечь вопрос обустройства балкона или дачного участка. А в общении с родными постарайтесь не вступать в дискуссии о политике, чтобы не портить себе настроение.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецам захочется переключить внимание с привычных новостей на что-то принципиально новое. Вы откроете для себя новое интересное место, где раньше никогда не бывали. Существует риск того, что вы столкнетесь с небольшим недоразумением при заказе еды или услуг. Ваше красноречие поможет вам легко выйти из любой неловкой ситуации.

Рак (22 июня – 22 июля)

Суббота станет днем укрепления «родового гнезда». Вероятно, вы решите собрать за общим столом несколько поколений семьи или близких друзей. Не исключено, что вам придется выслушать чью-то исповедь и дать мудрый, взвешенный совет. В личной жизни наступит период полного доверия, если вы поделитесь своими мечтами. Финансовые траты сегодня будут направлены на нужды дома и создание запасов.

Лев (23 июля – 23 августа)

Львам захочется быть не просто участниками отдыха, а его главными вдохновителями. Звезды указывают на удачное время для того, чтобы продемонстрировать свои таланты в пении, танцах или ораторском искусстве. Кроме того вы получите подарок или приятный сувенир от человека, который вами восхищается. Позвольте другим тоже проявить инициативу – сегодня роль «зрителя» может принести вам не меньше удовольствия, чем роль «звезды».

Дева (24 августа – 23 сентября)

Вы решите провести ревизию своих запасов, будь то крупы в шкафу или семена для посадки. Это удачное время для того, чтобы заняться здоровьем кожи или волос, используя натуральные средства. Не исключено, что возникнет повод для ремонта одежды или домашнего текстиля. Ваше умение видеть детали поможет вам найти очень выгодное предложение или редкий товар.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Суббота может подкинуть Весам задачку на умение находить компромисс там, где сталкиваются интересы разных поколений. Вы получите весточку от человека из вашего профессионального прошлого, которая заставит задуматься о смене вектора развития. Звезды указывают на удачное время для того, чтобы заглянуть в небольшую художественную галерею.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Для Скорпионов 2 мая станет днем проницательности, когда случайные детали сложатся в ясную картину. Вероятно, в ходе обычного разговора за чаем вы раскроете чей-то маленький секрет или поймете истинную причину недавних событий. Не исключено, что возникнет необходимость решить вопрос, связанный с налогами, страховкой или квитанциями за ЖКХ.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрельцам будет тесно в четырех стенах, их потянет на поиски смыслов и новых территорий. Вы решите совершить спонтанный выезд за пределы города, чтобы просто посмотреть на новые пейзажи или посетить старинный храм. Не бойтесь задавать «неудобные» вопросы себе и окружающим – именно в них кроется ключ к вашему развитию.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Вы посвятите анализу своих достижений за последний месяц и составлению четкого рабочего графика на май. Вам придется решать задачу, связанную с наследством, недвижимостью или крупными вложениями. Звезды указывают на благоприятный момент для того, чтобы заняться укреплением здоровья, например, подобрать комплекс упражнений для спины. Действуйте по принципу «тише едешь – дальше будешь».

Водолей (21 января – 19 февраля)

Вы решите вступить в тематическое сообщество в сети или посетить встречу клуба по интересам. Не исключено, что возникнет повод для дискуссии на научную или социальную тему, в которой вы проявите себя как блестящий оратор. Вы станете слишком много времени уделять чужим проблемам, забыв о собственных нуждах.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Вы испытаете сильное вдохновение и захотите выразить его через стихи, музыку или кулинарию. Звезды указывают на благоприятный момент для того, чтобы заняться водными процедурами – посетите бассейн или прогуляйтесь вдоль берега пруда. Не исключено, что к вам за утешением придет человек, чьи переживания откликнутся в вашей душе. Ограничьте потребление информации – вашему сознанию нужно «переварить» накопленные впечатления без внешних стимулов.

