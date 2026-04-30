Более 20 кв. км сухой травы сгорело в Удмуртии

Вечером 29 апреля в районе деревни Усть-Сакла в Каракулинском районе произошел крупный ландшафтный пожар. Об этом сообщили в Государственной противопожарной службе Удмуртии.
По предварительной информации, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц. В итоге сгорела сухая растительность на площади 20,34 кв. км.
В тушении пожара также участвовали добровольцы.
