Более 20 кв. км сухой травы сгорело в Удмуртии

О наличии пострадавших не говорится. Фото: Государственная противопожарная служба Удмуртии

Вечером 29 апреля в районе деревни Усть-Сакла в Каракулинском районе произошел крупный ландшафтный пожар. Об этом сообщили в Государственной противопожарной службе Удмуртии.

По предварительной информации, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц. В итоге сгорела сухая растительность на площади 20,34 кв. км.

В тушении пожара также участвовали добровольцы.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

