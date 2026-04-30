Сбившего пешехода самокатчика приговорили к условному сроку в Ижевске

Подсудимый признал вину. Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

19-летнего самокатчика из Ижевска признали виновным в совершении ДТП, в результате которого пострадал пешеход. Об этом сообщили в пресс-службе судов Удмуртии.

Авария произошла 23 марта 2025 года на улице Пушкинской. На тот момент 18-летний подсудимый на электросамокате сбил 48-летнюю женщину. В столкновении пострадавшая получила тяжелые травмы, после чего ее госпитализировали в больницу.

В судебном заседании молодой человек признал вину. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно.

