Корпус стационара ГКБ № 3 отремонтируют в Ижевске

В Ижевске отремонтируют шестиэтажный корпус стационара ГКБ № 3

Шестиэтажный корпус стационара ижевской городской клинической больницы № 3 отремонтируют. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Удмуртии.

Общая площадь корпуса, расположенного на улице Баранова, составляет 9,5 тысячи кв. м. На данный момент используется только половина здания, а оставшаяся часть простаивает.

«С учетом того, что это детский стационар, где санитарные нормы строгие, было принято решение о переводе действующих отделений на площадки республиканских и крупных городских больниц. Медицинский персонал также будет переведен в полном составе и продолжит оказывать помощь маленьким пациентам», – рассказала заместитель министра здравоохранения Удмуртии Наталья Соколова.

Закончить с переводом планируется до конца августа. Инфекционное отделение для новорожденных, а также реанимация и интенсивная терапия продолжат работу в Республиканской клинической инфекционной больнице. Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей вместе с педиатрией переедут в Республиканскую детскую клиническую больницу и Перинатальный центр РКБ № 1. Детское инфекционное отделение будет работать на базе ижевской ГКБ № 7.

После того как здание освободят, специалисты проведут оценку его состояния. В дальнейшем здесь планируют открыть учебные классы и клинические базы федеральной клиники Ижевского государственного медицинского университета.

