Жителя Глазова осудили за убийство жены и расчленение ее тела

40-летний ранее судимый глазовчанин предстал перед судом по обвинению в гибели своей 31-летней жены, сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии.
Напомним, в ночь на 1 июля 2025 года супруги выпивали в квартире дома на ул. Т. Барамзиной в Глазове. Между ними возник конфликт. Обвиняемый начал бить женщину по голове. От полученных травм она скончалась на месте.
Тело несколько дней лежало дома. Позже злоумышленник расчленил его и вынес в лесополосу у города. После этого обратился в полицию с заявлением о «»пропаже» супруги.
Суд приговорил его к 8 годам колонии строгого режима.
