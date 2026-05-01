Реконструкцию МФЦ на ул. Дзержинского завершают в Ижевске

Здесь откроют 19 окон приема. Фото: пресс-служба Главы и правительства Удмуртии

На улице Дзержинского в Ижевске завершается реконструкция многофункционального центра (МФЦ) оказания государственных услуг Индустриального района, сообщает пресс-служба Главы и правительства Удмуртии.

«Основные строительно-монтажные работы завершены, теперь задача — оснастить центр всем необходимым для запуска. Уже в мае мы приступим к благоустройству прилегающей территории и обустройству новой расширенной парковки», – заявил посетивший объект зампредседателя правительства региона Тимур Меджитов.

Планируется, что для жителей МФЦ откроет двери во второй половине 2026 года.

