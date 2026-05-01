В Ижевске школьники и волонтеры поздравят ветеранов прямо во дворах

Праздничные выезды продлятся до 8 мая Фото: пресс-служба Администрации Ижевска.

В Ижевске дали старт традиционной патриотической акции «Рядом с тобой живет ветеран». Об этом сообщает пресс-служба администрации города Ижевска. Уже седьмой год подряд в канун Дня Победы творческие коллективы и волонтеры устраивают мини-концерты под окнами героев, поют песни военных лет и читают стихи.

30 апреля агитбригады навестили тружеников тыла. Среди них – Михаил Михайлов, который еще ребенком заготавливал сено для фронтовых лошадей, и Зоя Орлова, работавшая в поле с семи лет. Пожилые люди со слезами на глазах вспоминают, как в годы войны работали до изнеможения, а взрослые отдавали последние крохи еды детям, чтобы те выжили.

Мэр Ижевска Дмитрий Чистяков отметил, что волонтеры планируют заехать по 40 адресам во всех районах города. Праздничные выезды продлятся до 8 мая, однако графики могут меняться в зависимости от самочувствия ветеранов.

