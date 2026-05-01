Жительница Удмуртии исполнила древние напевы бесермян для Владимира Путина

Культура бесермян сочетает в себе финно-угорские и тюркские черты. Фото: пресс-служба президента РФ.

30 апреля Президент России Владимир Путин провел встречу с представителями коренных малочисленных народов. Мероприятие прошло в Москве и было приурочено к новому празднику – Дню коренных малочисленных народов России. Одной из участниц диалога стала Надежда Сидорова, директор дома культуры села Юнда Балезинского района Удмуртии.

Надежда приехала на встречу вместе с дочерью Златой. Она рассказала Президенту о культуре и быте бесермян – единственного коренного малочисленного народа Удмуртии, численность которого в стране составляет чуть более 2 тысяч человек. Надежда, будучи руководителем ансамбля «Азвесь крезь», познакомила главу государства с уникальной традицией крезей – древних импровизаций без слов.

«В этих напевах мы храним память о наших предках и о нашем герое, отце моих детей, который встал на защиту Родины», – отметила Надежда Сидорова.

Владимир Путин поблагодарил участников встречи за сохранение «живой ткани» общей культуры страны, подчеркнув, что такие самобытные традиции являются фундаментом будущего. В завершение встречи Надежда и Злата исполнили для Президента фрагмент крезя.

