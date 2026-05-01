Священная сосна из Удмуртии борется за звание «Российское дерево года»

Чтобы сосна из Удмуртии победила, жителям республики нужно проголосовать за неё на сайте конкурса до 1 августа. Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии.

С 1 мая по 1 августа на сайте программы «Деревья – памятники живой природы» проходит голосование за главное дерево страны. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. В этом году от региона выступает реликтовая сосна из села Зура.

Эта сосна – настоящая легенда Игринского района. Ей 370 лет, и она растет на вершине холма в полном одиночестве. Старожилы верят, что это священное дерево верховного божества удмуртов Инмара. Прошлый год стал для республики успешным: вековая липа из Музея-усадьбы Чайковского в Воткинске вошла в число лучших, оставив позади знаменитые деревья из других регионов.

Популяризация таких памятников природы проходит в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», инициированного Владимиром Путиным. Чтобы поддержать наш регион, нужно зайти на сайт конкурса, выбрать сосну из Удмуртии и подтвердить голос через электронную почту. С одного адреса можно проголосовать только один раз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жителя Глазова осудили за убийство жены и расчленение ее тела

Корпус стационара ГКБ № 3 отремонтируют в Ижевске

Сбившего пешехода самокатчика приговорили к условному сроку в Ижевске