Садовый дом площадью 56 «квадратов» сгорел под Ижевском из-за неисправной розетки

В Ижевске зафиксировали ландшафтный пожар – горела сухая трава на площади 0,057 га.

С 30 апреля на 1 мая пожарные подразделения Удмуртии трижды выезжали на техногенные пожары и один раз – на тушение сухой растительности. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Региона.

В СНТ «Красная горка» полностью выгорел садовый дом на площади 56 кв. м. По предварительной версии, причиной стало короткое замыкание в розетке. В Малопургинском районе в СНТ «Пугачево-1» также горел садовый дом: из-за проблем с дымоходом пострадала кровля и вещи жильцов на площади 20 кв. м.

В самом Ижевске на улице Олега Кошевого зафиксировали ландшафтный пожар – горела сухая трава на площади 0,057 га. Специалисты предполагают, что виной всему неосторожность неустановленных лиц.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

