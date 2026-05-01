Сезонные автобусы начали курсировать из Ижевска на СНТ

Ранее маршруты обслуживало АО «ИПОПАТ». Фото: Геннадий Таранов

В Ижевске с 1 мая началось движение пригородных сезонных автобусных маршрутов до садовых некоммерческих товариществ в Завьяловском, Якшур-Бодьинском и Малопургинском районах, сообщает компания-перевозчик «АвтоТранс+».

Транспорт вышел на маршруты №№ 433, 439, 440, 443, 446, 450, 463, 470, 479, 480, 312к, 322, 356.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Геннадий Таранов отметил, что в рейс вышли автобусы большого класса. Кроме того, появились новые остановки.

«По обращениям граждан перевозчиком принято решение помимо тех маршрутов, по которым из года в год осуществляется сезонная перевозка пассажиров, заезжать еще на два садоогородных массива – в СНТ «Сириус» и СНТ «Меридиан», - сообщил он.

