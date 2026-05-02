Лжеполковника из Башкирии осудили в Удмуртии за обман матери участника СВО

В Камбарке суд признал 40-летнего жителя Башкортостана виновным в мошенничестве в крупном размере в отношении матери участника специальной военной операции, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Установлено, что в октябре-декабре 2025 года мужчина представился потерпевшей полковником и предложил за деньги помочь с переводом ее сына в воинское подразделение, где служба не связана с риском для жизни. В итоге он похитил 700 тыс. руб.
В ходе расследования ущерб возмещен в полном объеме.
Суд приговорил фигуранта к 3 годам лишения свободы условно.
