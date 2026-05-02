По факту ДТП проводится проверка. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

В Завьяловском районе устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на трассе «(Ижевск-Воткинск)-(Ижевск-Аэропорт)», сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Установлено, что около 20:00 1 мая на 4 км этой дороги 24-летний водитель автомобиля Ford Focus выехал на встречную полосу, где столкнулся с Audi, за рулем которого находился 38-летний мужчина.

Видео: Госавтоинспекция Удмуртии Мужчина погиб в столкновении «Форда» и «Ауди» в Удмуртии

Водитель «Фокуса» погиб на месте аварии, второй автомобилист получил травмы и был доставлен в больницу.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

