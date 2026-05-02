Нежилой дом сгорел в Сюмсинском районе

Пожар накануне произошел в селе Кильмезь Сюмсинского района. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии, сгорел нежилой дом и надворные постройки на площади 104 кв.м.
О пострадавших не сообщается.
Предварительной причиной возгорания называется неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц при свободном доступе в здание.
