Нежилой дом сгорел в Сюмсинском районе

Обстоятельства устанавливаются. Фото: Алексей Филинов

Пожар накануне произошел в селе Кильмезь Сюмсинского района. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии, сгорел нежилой дом и надворные постройки на площади 104 кв.м.

О пострадавших не сообщается.

Предварительной причиной возгорания называется неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц при свободном доступе в здание.

