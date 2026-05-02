В Удмуртии объявлен сигнал «Беспилотная опасность»

Телефон экстренных служб – 112. Фото: архив

С 16:37 2 мая на территории Удмуртии объявлен сигнал «Беспилотная опасность», сообщил председатель Госкомитета республики по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

Отметим, что подобный сигнал вводится, если в соседних с Удмуртией регионах замечают БПЛА.

Местных жителей просят сохранять спокойствие, а в случае ЧП – звонить по телефону вызова экстренных служб – 112.

