В Удмуртии объявлен сигнал «Беспилотная опасность»

С 16:37 2 мая на территории Удмуртии объявлен сигнал «Беспилотная опасность», сообщил председатель Госкомитета республики по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.
Отметим, что подобный сигнал вводится, если в соседних с Удмуртией регионах замечают БПЛА.
Местных жителей просят сохранять спокойствие, а в случае ЧП – звонить по телефону вызова экстренных служб – 112.
