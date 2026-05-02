Режим «Беспилотная опасность» сняли в 18:00 2 мая в Удмуртии

Режим «Беспилотная опасность» отменили в Удмуртии в 18:00 2 мая. Об этом объявили в Госкомитете региона по делам ГО и ЧС.
Об атаках БПЛА по объектам республики не сообщалось.
Жителей просят сохранять спокойствие. Телефон экстренных служб – 112.
