Водитель ВАЗа погиб при обгоне в Малопургинском районе

Погибший водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

В Малопургинском районе Удмуртии 2 мая вечером случилась смертельная авария на 312-м км федеральной трассы, сообщает пресс-служба ГИБДД республики.

Около 21:15 водитель ВАЗ-2112, пытаясь обогнать впереди идущий транспорт, вылетел на «встречку» и врезался в Volkswagen Taos, за рулем которого был 38-летний мужчина.

От полученных ран водитель ВАЗ скончался на месте. Пассажирка второго авто – 9-летняя девочка – с травмами госпитализирована. В ГИБДД подчеркивают, что погибший не пристегнулся ремнем безопасности.

