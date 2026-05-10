Празднование Дня Победы завершили салютом в Ижевске

Фото: Даниил Моисеев

9 мая праздничные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы, завершились в Ижевске праздничным салютом, сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия».

Фейерверк запустили во время концерта на набережной городского пруда во время исполнения песни «День Победы».

Видео: Даниил Моисеев

По данным МВД по Удмуртии, участие в праздничных мероприятиях в этот день приняли порядка 17 тыс. жителей Ижевска.

В конце апреля Глава республики Александр Бречалов заявлял, что День Победы в Ижевске пройдет без фейерверков: «Сначала Победа, потом салюты».

