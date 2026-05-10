НовостиОбщество10 мая 2026 8:12

Не стало профессора УдГУ Александра Шутова

Ученому было 78 лет
СУББОТИН Егор
Ученый и педагог работал в вузе с 1979 года. Фото: ИУФФУиЖ УдГУ

В возрасте 78 лет скончался Александр Шутов, Заслуженный работник народного образования Удмуртии, профессор Удмуртского госуниверситета, доктор филологических наук. Об этом сообщает Институт удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики вуза.

Александр Шутов родился 18 мая 1947 года в д. Большие Сибы. После школы окончил Можгинское педагогическое училище, отделение удмуртского языка и литературы УдГУ и аспирантуру Института языкознания Академии наук СССР. С 1979 года работал преподавателем родного университетат.

Александр Федорович – автор более 100 научных работ, посвященных рассмотрению вопросов удмуртского синтаксиса.

«Выпускники факультета удмуртской филологии вспоминают своего учителя добрыми словами, отмечая его демократичность, тактичность, доброжелательность в построении учебного процесса», - говорится в сообщении.

Прощание состоится в 13:00 10 мая по адресу: Ижевск, Квартальный проезд, 25.

Редакция «КП-Ижевск» выражает соболезнования родным и близким покойного.

